Sven Väth en Joseph Capriati debuteren op 20 juli op het techno- en housefestival Welcome to the Future. De dj's staan op het hoofdpodium. Op de dertiende outdooreditie van het festival in Het Twiske bij Amsterdam staan acht podia.

Ook Adriatique en Enzo Siraqusa samen met Archie Hamilton spelen voor het eerst op Welcome to the Future.

Nieuw bij de 2019-editie is Aurora. Aan Derrick May en DJ Rush de eer om dit nieuwe podium te presenteren, samen met FJAAK (live), De Sluwe Vos, Steve Rachmad, Lewski en Titia.

De reguliere kaartverkoop is dinsdagochtend gestart via de website van het festival. De earlybirdtickets zijn al uitverkocht.