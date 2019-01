De Amerikaanse metalband Halestorm is in november te zien in AFAS Live in Amsterdam. De bands In This Moment en New Years Day komen als gast mee voor de show op 20 november 2019.

Halestorm, bestaande uit zangeres Lzzy Hale, haar broer drummer Arejay, gitarist Joe Hottinger en bassist Josh Smith, wonnen in 2013 een Grammy voor Best Hard Rock/Metal Performance.

Ook voor de 2019-editie van de Amerikaanse muziekprijsuitreiking is de band genomineerd; in de categorie Best Rock Performance met hun nummer Uncomfortable. In de zomer van 2018 bracht de band hun recentste album Vicious uit.

De kaartverkoop voor de show start op vrijdag 1 februari om 10.00 uur.