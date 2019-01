Dries Roelvink gaat door het land touren. Met de concertreeks wil de zanger dezelfde sfeer overbrengen als hij deed tijdens zijn concert in Paradiso, in september 2018.

"Ik dacht eerst aan een theatertour", vertelt Roelvink over het ontstaan van zijn concertplannen in RTL Boulevard. "Toen ik op Paradiso op het podium stond dacht ik: Wow, wat een sfeer. Die ga ik meenemen het land in, wat gaat gebeuren in april en mei."

De Ik Kom Eraan-zanger gaat samen met een achtkoppige band in deze maanden op tour langs onder meer Het Patronaat in Haarlem en Tivolivredenburg in Utrecht.

De kaartverkoop voor de tour is al van start gegaan.