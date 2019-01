Onder anderen Charlotte Gainsbourg, Carly Rae Jepsen en Primal Scream zijn toegevoegd aan de line-up van het festival Best Kept Secret. In totaal heeft de festivalorganisatie 53 nieuwe namen bekendgemaakt.

Ook de artiesten Liz Phair, Stereolab, Guided by Voices en Christine and the Queens zullen optreden op de zevende editie van het festival. Het evenement vindt van 31 mei tot en met 2 juni plaats op het terrein van Beekse Bergen in Hilvarenbeek.

De komst van Kraftwerk, Bon Iver, Interpol, Cigarettes After Sex en Kurt Vile & The Violators werd eerder al aangekondigd.

De afgelopen twee edities raakten allebei uitverkocht. Het festival biedt plaats aan 25.000 bezoekers. De voorverkoop van Best Kept Secret is inmiddels gestart.