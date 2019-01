Van Dik Hout bestaat in 2019 25 jaar. Ter ere hiervan zal de band vier shows geven in diverse Nederlandse concertzalen.

De band staat in mei in Eindhoven (Effenaar), Groningen (Vera), Utrecht (De Helling) en Den Haag (Paard). In 1994 brak Van Dik Hout door met Stil in Mij, wat door 3FM-luisteraars meerdere keren is uitgeroepen als beste popnummer.

De kaartverkoop voor de vier concerten begint op 5 januari om 10.00 uur.

Van Dik Hout bestaat uit Martin Buitenhuis, Benjamin Kribben, Dave Rensmaag en Sandro Assorgia.