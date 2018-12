De Amerikaanse zangeres Angie Stone komt in oktober 2019 naar Nederland. De soulartiest geeft in oktober 2019 twee shows in Utrecht en Den Haag.

Stone gaf afgelopen zomer voor het laatst een concert in Nederland. De zangeres arriveerde toen wegens ziekte te laat in het Amsterdamse poppodium Paradiso. Veel fans waren op sociale media kritisch over het optreden van de zangeres.

Op 23 oktober staat de zangeres, die bekend is van hits als Wish I Didn't Miss You, in TivoliVredenburg in Utrecht. Een dag later, 24 oktober, zingt Stone in Paard in Den Haag.

Kaarten voor de shows zijn per direct verkrijgbaar.