Onder anderen Sting, Anouk en Ronnie Flex zijn te zien op Stadspark Live, een nieuw evenement dat in juni 2019 wordt gehouden in het gelijknamige park in Groningen.

Ook de namen van The Specials, Tom Odell en Daniël Lohues zijn bevestigd voor het nieuwe festival, dat wordt georganiseerd door concertorganisator MOJO en de stad Groningen.

De eerste editie vindt plaats op 22 juni. Volgens de organisatie van het festival is het zo'n twintig jaar geleden dat er in het park een concert werd georganiseerd. Destijds gaven Tina Turner en The Rolling Stones concerten in het park, dat ten zuidwesten van Groningen ligt.

De zes acts zullen optreden van 13.00 tot 23.00 uur en geven ieder een volledige show. Sting reist naar Groningen voor zijn Sting: My Songs-tour en zingt bekende hits als Fields of Gold en Roxanne.

De kaartverkoop start op vrijdag 21 december om 10:00 uur.