Pink gaat een extra show in Nederland geven. De zangeres is in augustus 2019 te zien op het Haagse Malieveld.

Ze komt met een extra optreden vanwege de grote belangstelling voor het concert dat zij geeft in de Amsterdamse Johan Cruijff ArenA.







De Try-zangeres speelt op 11 augustus in Den Haag. Haar concert in Amsterdam was binnen enkele minuten uitverkocht en daarom is besloten een extra show toe te voegen aan haar Beautiful Trauma World Tour.

Tijdens de concertreeks brengt Pink haar hits ten gehore en ook nummers van haar recentste album Beautiful Trauma. Ze wordt bij haar shows bijgestaan door artiesten als Vance Joy, KidCutUp en Bang Bang Romeo.

De kaartverkoop voor het concert start op donderdag 20 december om 10.00 uur via Ticketmaster.

​