Editors, Underworld en Vampire Weekend behoren tot de eerste namen die zijn bekendgemaakt voor Down the Rabbit Hole. Ook Thom Yorke Tomorrow's Modern Boxes en The Roots zijn te zien op het jaarlijkse festival.

Ook maakt de organisatie de namen bekend van Foals, Skepta, Robyn, David August en Sofi Tukker.

Down the Rabbit Hole vindt voor de zesde keer plaats in de Groene Heuvels bij Beuningen. Dit jaar start het festival op 5 juli en sluit af op 7 juli.

Vorig jaar stonden onder meer Queens of the Stone Age, Nick Cave and the Bad Seeds, Franz Ferdinand, Fink en David Byrne op het festival, waar plaats is voor maximaal 35.000 personen.