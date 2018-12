Michelle Obama komt op 17 april 2019 naar de Ziggo Dome om te praten over haar onlangs verschenen autobiografie Becoming.

De voormalige presidentsvrouw deed in de Verenigde Staten al tien steden aan als onderdeel van haar tournee Becoming: An intimate conversation with Michelle Obama.

Die tournee is nu uitgebreid met 21 optredens: 11 in de Verenigde Staten, 4 in Canada en 6 in Europa. Bij elk optreden gaan moderators het gesprek aan met Obama. Wie dat zijn, wordt later bekendgemaakt.

"Ik zie er ontzettend naar uit om nog meer steden in de VS en de rest van de wereld te bezoeken", zegt Obama in een reactie. "Ik ben gevleid door alle reacties op de tour tot nu toe en de gigantische belangstelling van zo veel gemeenschappen die we dit jaar niet hebben kunnen bezoeken. Daarom ben ik zo blij dat we deze gesprekken kunnen uitbreiden en ze kunnen brengen naar nieuwe plekken en een nog groter publiek."

Kaarten voor de avond in de Ziggo Dome gaan vrijdag in de verkoop. Een deel van de inkomsten wordt gedoneerd aan onder meer liefdadigheidsinstellingen, scholen en burgerinitiatieven in elke stad die de tour aandoet.

Ze schrijft over jeugd, liefde voor Barack Obama en faalangst

Het boek Becoming verscheen in november. In haar memoires schrijft Obama onder meer over de hoge verwachtingen van haar ouders, haar jeugd in een armer deel van Chicago, faalangst, de liefde voor haar echtgenoot Barack en de hechte band met haar ouders en broer.

Ook schrijft ze dat ze erg moest wennen aan haar nieuwe rol toen haar man president werd van de Verenigde Staten. Veel mensen zagen haar van het ene op het andere moment als 'de vrouw van', waardoor ze moest voldoen aan "allerlei bestaande tradities over de invulling van die rol".

LINDA plaatste onlangs een interview met Obama ter ere van haar boek. Voor het decembernummer stond Linda de Mol haar cover af aan Obama. Het was de eerste keer in vijftien jaar dat De Mol niet zelf op de omslag stond.