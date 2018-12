De Amerikaanse singer-songwriter Beth Hart komt eind volgend jaar voor twee concerten naar Nederland.

Hart geeft op 29 november een solo-optreden in AFAS Live. Een dag later staat ze in dezelfde concerthal met haar complete band. Afgelopen jaar gaf de zangeres ook al twee optredens in Nederland: een in de Ziggo Dome en een in TivoliVredenburg.

De 46-jarige Hart bracht haar eerste album met de naam Immortal uit in 1996. Vier jaar later verscheen Screamin' for my supper, met daarop de hit L.A. Song.

Hart werkte de afgelopen jaren samen met artiesten als Jeff Beck, Joe Bonamassa en Slash.