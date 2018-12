Cher komt naar Nederland. De zangeres geeft op 30 september 2019 een concert in de Amsterdamse concerthal Ziggo Dome.

Het optreden is onderdeel van de Here We Go Again Tour, waarmee de zangeres meerdere Europese steden aandoet.

De zangeres heeft sinds de jaren zestig verschillende hits gehad, zoals If I Could Turn Back Time, Believe en I Got You Babe. Recent bracht ze nog een album uit met ABBA-hits en was ze te zien in de film Mamma Mia! Here we go again.

Het is de eerste keer in vijftien jaar dat de 72-jarige zangeres een concert in Nederland geeft. In 2004 stond ze in Ahoy Rotterdam.

De kaartverkoop voor het concert start op vrijdag 14 december om 12.00 uur.