Duitse electroband Kraftwerk staat in 2019 op Best Kept Secret. De band sluit op zaterdag 1 juni het hoofdpodium af met een 3D-show.

Het publiek zal 3D-brillen krijgen. Er worden 25.000 3D-brillen uitgedeeld.

De komst van Bon Iver, Interpol, Cigarettes After Sex en Kurt Vile & The Violators werd eerder al aangekondigd.

Best Kept Secret vindt in 2019 van 31 mei tot en met 2 juni plaats. De voorverkoop van de kaarten voor het festival in de Beekse Bergen is al gestart.