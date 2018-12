OG3NE geeft vanaf september 2019 een nieuwe show, die langs zestig theaters in Nederland toert. De zussen Lisa, Amy en Shelley Vol treden in de Sweet Harmony Tour op met een liveband.

Het muzikale trio gaat met de show langs onder meer Rotterdam, Den Bosch, Maastricht en Leeuwarden. De tour trapt op 20 september 2019 af in Spijkenisse en eindigt op 17 april 2020 in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.

Op 15 december start OG3NE met tien kerstconcerten in het Kurhaus in Scheveningen. OG3NE werd in 2007 bekend, toen nog onder de naam Lisa, Amy en Shelley, toen zij het Junior Eurovisie Songfestival wonnen met het liedje Adem in, adem uit.

In 2014 deden zij onder de bandnaam OG3NE mee aan The Voice of Holland en wonnen de talentenjacht. Drie jaar later vertegenwoordigde de groep Nederland op het Eurovisie Songfestival in Oekraïne, waar zij de elfde plaats bereikten.

De kaartverkoop voor de Sweet Harmony Tour gaat van start op zaterdag 15 december.