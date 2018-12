De videoprojecties op het Kurhaus en de Ridderzaal, iconen van Scheveningen en Den Haag, gaan twee weken langer duren dan aanvankelijk was besloten. Er is grote belangstelling voor de gratis lichtshows op donderdag, vrijdag en zaterdag.

Tot nu toe kwamen er al ongeveer 50.000 mensen op de lichtshows af. Daarom worden de projecties verlengd tot en met 22 december, net als de begeleidende optredens.

Keys of Light is het programma dat de roemruchte podiumgeschiedenis van het Kurhaus op deze wijze in herinnering roept. Old Masters, New Heroes is een tijdreis langs hoekstenen en mijlpalen van onze democratie, geprojecteerd op de Ridderzaal.

Een en ander heeft plaats in het kader van Feest aan Zee, 200 jaar badplaats Den Haag/Scheveningen, waarmee al het hele jaar uitbundig wordt gememoreerd dat Jacob Pronk in 1818 het eerste badhuis op Scheveningen opende en daarmee de basis legde voor het dorp als badplaats.