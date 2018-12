Alan Parsons, de oprichter van The Alan Parsons Project, komt voor twee shows naar Nederland. De band staat in april en mei in Paradiso en De Vereeniging in Nijmegen.

The Alan Parsons Project staat op 30 april 2019 in Paradiso en een dag later in De Vereeniging.

Parsons is medeoprichter van de band, die werd opgezet in 1975. Ze scoorden hits met Eye In The Sky en Sirius.

Parsons, die ook wel de 'sonic master of progressive rock' wordt genoemd, werkte ook mee aan grote hits van bijvoorbeeld The Beatles en Pink Floyd.

De kaartverkoop voor de concerten begint op vrijdag 7 december.