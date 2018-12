De Australische acteur Hugh Jackman geeft op vrijdag 17 mei een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. De voorverkoop start op vrijdag 7 december.

De vijftigjarige Jackman, die voornamelijk bekend werd door zijn vertolking van het personage Wolverine in de populaire X-Men-reeks, zal tijdens het concert in de Ziggo Dome Broadway-klassiekers en filmhits ten gehore brengen.

Golden Globe-winnaar Jackman is niet alleen bekend van zijn filmrollen, maar staat ook regelmatig in het theater. Hij begon zijn carrière als musicalacteur en speelde rollen in onder meer Beauty and the Beast en Sunset Boulevard.

Het concert bestaat dan ook uit de grootste hits uit films als The Greatest Showman, Les Misérables en andere bekende film- en Broadway-nummers. Jackman zal tijdens de concertavond, die de naam The Man. The Music. The Show. draagt, ondersteund worden door een orkest.

De voorverkoop van de show start op vrijdag 7 december om 9.00 via Ticketmaster.