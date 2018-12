Tiësto geeft een optreden tijdens de zesde editie van het dance-evenement Don't Let Daddy Know, dat op 1 en 2 maart 2019 plaatsvindt in de Ziggo Dome. Het is de enige show die de dj volgend jaar geeft in Nederland.

Naast de set van Tiësto zijn er ook optredens van Don Diablo, Headhunterz, Nicky Romero en Coone.

Na de twee shows in Nederland toert het danceconcept verder de wereld over en worden ook onder meer Spanje, Thailand en Myanmar aangedaan.

Tickets voor Don't Let Daddy Know zijn verkrijgbaar via Eventbrite.