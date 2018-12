Het jaarlijkse lichtkunstfestival GLOW in Eindhoven heeft de afgelopen week zo'n 750.000 belangstellenden getrokken. Vorig jaar trok het festival nog 740.000 bezoekers.

Het evenement waarin kunst, technologie, design en licht worden gecombineerd, werd voor de dertiende keer georganiseerd.

In het centrum van de stad was een 5 kilometer lange looproute uitgestippeld die langs de vele lichtkunstprojecten voerde.

Grote favoriet bij het publiek was het lichtkunstproject Something Blue van de Finse lichtkunstenaar Kari Kola, dat de skyline van de stad iedere avond in een diep blauw en paars licht zette. Andere grote publieksfavorieten waren de projecties op de Lichttoren (Tower of Light uit Eindhoven) en de Catharinakerk (Confluence uit Portugal).

Naast de grote internationale lichtkunstwerken, waren veel projecten van Eindhovense designers, kunstenaars en technici te zien.

Voor het eerst organiseerde het festival een fotowedstrijd op Instagram. De organisatie zocht het mooiste beeld van Something Blue. Volgens het festival en de maker van het kunstwerk was Hans Tibben uit Gouda daar het beste in geslaagd.

In 2019 vindt GLOW Eindhoven plaats van 9 tot en met 16 november.