Comedian David Cross begin oktober te zien in Melkweg

Het optreden van de comedian is een onderdeel van zijn Oh Come On Tour. Een eerdere show van de Amerikaan (‘Shut Up, You Fucking Babies) werd genomineerd voor een Grammy.

In 2016 gaf Cross, die naast zijn werk als comedian, regisseur en schrijver ook te zien is in films als She's The Man, Alvin and the Chipmunks, Men in Black en Pitch Perfect 2, ook een show in de Melkweg. De kaartverkoop voor de show van de Oh Come On Tour start vrijdag 24 augustus.