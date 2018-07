Erwin Olaf opent dildokraam op festival Milkshake

Olaf hoopt hiermee zoveel mogelijk geld op te halen voor het Bob Angelo Fonds van het COC, dat kleinschalige initiatieven steunt om LHBT-acceptatie in Nederland te bevorderen.

In de kraam, die zowel op zaterdag als zondag aanwezig is op het festivalterrein, kunnen bezoekers taarten gooien naar dragqueens of cockring gooien op enorme dildo’s.

Milkshake, dat plaatsheeft op het Westergasfabriekterrein, is sinds de vijfde editie in 2016 uitgegroeid tot een tweedaags evenement. Het dancefestival is ontwikkeld vanuit de gedachtegang "niets moet, alles mag". Het wil laten zien dat entertainment, muziekkeuze, kledingkeuze en status niets met seksualiteit te maken hebben.

Vegetarisch voedsel

Milkshake introduceert dit jaar ook een nude area waar bezoekers onbespied naakt kunnen rondlopen.

"Tijdens Milkshake heerst er een sfeer die vrij is van de door de maatschappij gecreëerde hokjesgeest. Het leven is juist een feest dankzij de grote diversiteit van huidskleuren, seksuele voorkeuren en een scala aan verschijningsvormen", aldus de organisatie.

De organisatie heeft honderd Syrische en Iraanse LHBT-vluchtelingen op de gastenlijst gezet om de acceptatie van deze doelgroep te bevorderen. Omdat het festival actief wil inzetten op duurzaamheid, wordt er op het festival alleen vegetarisch voedsel verkocht.