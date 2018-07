Zwarte Cross en Bospop nemen maatregelen tegen droog en warm weer

De Zwarte Cross in Lichtenvoorde heeft een aantal onderdelen waarin vuur een rol speelt deels aangepast of geschrapt. Ook heeft de organisatie een rookverbod uitgevaardigd voor een deel van het terrein. Het gaat om De Oase die met water besproeid zal worden. Het volledig uitverkochte festival in de Achterhoek verwacht over het hele weekend 220.000 bezoekers.

Bospop heeft in Weert veel schaduwplekken gecreëerd. De EHBO'ers hebben extra emmers water en sponzen meegenomen om mensen mee af te koelen. Ook staan er extra koelcontainers en vriezers voor koele drankjes. Daarnaast zijn er op het terrein extra punten met watertaps.

Ook de brandweer is extra alert. Bermen en greppels zijn gemaaid. Dit moet voorkomen dat er in het droge gras brand ontstaat door bijvoorbeeld oververhitte auto's. Er mag wel gebarbecued worden.

Op de 38e editie van Bospop is vooral classic rock te horen. Op zaterdag staan onder meer Racoon, UB40, a-ha en de Simple Minds op het programma. Zondag treden onder anderen Novastar, Billy Idol en Zucchero op. In totaal worden in Weert zo'n 45.000 bezoekers verwacht.

