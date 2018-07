Gastoptreden Ronnie Flex bij shows Ladies of Soul

Flex kijkt ernaar uit om op te treden met de gelegenheidsformatie die uit Glennis Grace, Edsilia Rombley, Candy Dulfer en Berget Lewis bestaat.

"Ik ben opgegroeid met veel muziekgenres en zeker met soul en r&b. Bij het maken van nieuwe nummers haal ik daar vaak mijn inspiratie vandaan. De Ziggo Dome-show en muziek van Ladies of Soul spreken mij dan ook zeer aan, het past bij waar ik vandaan kom en bij wie ik nu ben. We gaan er een mooi feestje van maken", zegt de rapper in gesprek met De Telegraaf.

Naast een gastoptreden van Flex kunnen de bezoekers ook Steffen Morrison op het podium verwachten. Hij deed in 2013 mee aan The Voice of Holland. Flex heeft momenteel samen met Bløf een hit met de remake van Omarm Me.