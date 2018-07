In een mail maakt Ticketmaster het nieuws wereldkundig. "Vanwege onvoorziene omstandigheden in het studioschema van Liam Gallagher moet de Europese tour van november 2018 helaas worden uitgesteld", schrijft de ticketorganisatie.

Wanneer de voormalige frontman van Oasis het concert inhaalt, is nog niet bekend. Fans kunnen hun tickets retourneren, of behouden voor het nieuw vast te stellen concert dat deel uitmaakt van de tournee As You Were.