Drama over leven schrijfster Astrid Lindgren opent festival Film by the Sea

Becoming Astrid is vanaf eind november in de Nederlandse bioscopen te zien. De twintigste editie van Film by the Sea vindt van 7 tot en met 16 september in bioscoop CineCity in Vlissingen plaats, zo maakte de organisatie bekend.

Lindgren (1907-2002) was verantwoordelijk voor onder meer de boeken over het rebelse roodharige meisje Pippi Langkous. Haar boeken zijn in bijna negentig talen en in honderd landen verschenen. In totaal werden van het werk van de Zweedse wereldwijd meer dan 100 miljoen exemplaren verkocht.