David Byrne voor show naar AFAS Live

De plaat, die in maart uitkwam, is Byrnes eerste soloalbum in veertien jaar. De 66-jarige zanger werkte voor de track Everybody’s Coming To My House samen met Brian Eno, bekend van Roxy Music.

Aan de eerste single van het album werkten daarnaast verschillende muzikanten mee, zoals Sampha, TTY en Happa Isaiah Barr van Onyx Collectiv. Afgelopen weekend stond Byrne op Down The Rabbit Hole in het Gelderse Beuningen.

De kaartverkoop voor het concert in AFAS Live start op 6 juli.