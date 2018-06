Maaike Ouboter volgend jaar opnieuw theater in met voorstelling

De 26-jarige zangeres bracht in 2015 haar debuutalbum En Hoe Het Dan Ook Weer Dag Wordt uit. Afgelopen voorjaar kwam Ouboter met haar tweede album, genaamd Vanaf Nu Is Het Van Jou, waarop de voorstelling is gebaseerd.

Naast de theatertour, heeft de zangeres kortgeleden een bijpassende podcastreeks gemaakt. Daarvoor is ze met bekende en onbekende Nederlanders over hun inspiratiebron in gesprek gegaan. Deze ervaringen zullen terugkomen in de aankomende theatertour.