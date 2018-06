Florence + The Machine in voorjaar 2019 naar Nederland

Het optreden staat in het teken van het nieuwe album van de Britse band, High as Hope, dat vrijdag verschijnt. Het concert is onderdeel van een Europese tournee.

High as Hope is de vierde plaat van Florence + The Machine en de opvolger van How Big, How Blue, How Beautiful uit 2015. Hun debuutplaat Lungs verscheen in 2009. De band rond zangeres Florence Welch scoorde hits als Shake It Out, Dog Days Are Over en You've Got The Love.

De kaartverkoop voor het concert in Rotterdam begint woensdag 4 juli.