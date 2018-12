In de kerstvakantie kun je in het Marinemuseum meer te weten komen over hoe uitgezonden mariniers de feestdagen doorbrengen: hoe wordt bijvoorbeeld Kerst gevierd aan boord van een krappe onderzeeër? Kinderen van mariniers mogen hun ouders in het museum kaartjes schrijven die worden opgestuurd naar de Zr. Ms. Zeeland, die in het Caraïbisch gebied is gestationeerd.

Waar: Marinemuseum, Hoofdgracht 3, Den Helder

Wanneer: 22 december tot en met 6 januari, rondleidingen op 29 en 29 december en 3 en 5 januari

Prijs: vanaf 6,50 euro, 1 euro extra voor de rondleiding

