Het gebouw van de voormalige gevangenis P.I. de Boschpoort in Breda is één van de drie koepelgevangenissen in Nederland. In de kerstvakantie kun je met een groepsrondleiding mee door de gevangenis. Een oud-medewerker van de gevangenis leidt je langs de monumentale plekken in en rondom de koepel. Je komt langs de vrouwengevangenis, de kapel, meerdere luchtplaatsen en het oude gerechtsgebouw. Voor kinderen is een speciale speurtocht uitgezet.

Waar: Futuredome Events, Nassausingel 26, Breda

Wanneer: 22, 23, 27, 29, 30 december en 2, 5 en 6 januari

Prijs: vanaf 9 euro

Meer informatie en reserveren