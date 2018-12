Groningen staat in het teken van de schrijver die onder andere de GVR, Matilda en Sjakie en de Chocoladefabriek bedacht. In het filmtheater worden het hele weekend Roald Dahl-films getoond en in de bibliotheek komt een dierenverzorger met zijn dieren vertellen over de fantastische vondsten van de natuur. Het hoogtepunt van het festival is de optocht van alle betoverende, griezelige en fantasierijke personages van Roald Dahl.

Waar: verschillende locaties in Groningen

Wanneer: 28 tot en met 30 december

Prijs: 8 euro

