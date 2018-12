Deze ijsbaan in Amsterdam is 400 meter lang, omzoomd door bomen en heeft groen gras in het midden. De baan is al in 1961 geopend. Er worden ook marathons gereden op het ijs. "Deze baan is pure nostalgie en historie, het was de eerste buitenbaan van Nederland", zegt de KNSB.

Waar: Radioweg 64, Amsterdam

Wanneer: tot 25 maart

Prijs: variërend van 4,70 euro voor kinderen tot 7,70 euro voor volwassenen

Meer informatie