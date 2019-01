De tekenfilmfiguren De Flintstones zijn al bijna zestig jaar oud, maar nog steeds leuk. In het Museum van de Twintigste Eeuw kun je daarom een expositie over Fred, Wilma, Betty, Barney en hun kinderen bezoeken. Veel originele memorabilia is tentoongesteld, maar er is ook veel te doen voor kinderen. Ze mogen bijvoorbeeld in de auto van De Flintstones rijden en een potje prehistorisch kegelen.

Waar: Museum van de Twintigste Eeuw, Krententuin 24, Hoorn

Wanneer: tot en met 3 maart

Prijs: 10 euro voor volwassenen, 5 euro voor kinderen

