Op beeldenroute ArtZuid dook zondag opeens een groot beeld van een ijshoorntje op. Kunststudent Jessica Kuhn plaatste het beeld uit protest tegen de gevestigde orde van de kunstwereld. 'In de kunstwereld is weinig ruimte voor jonge makers.'

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Op een zelfgemaakte sokkel van hout en beton staat een 1,5 meter hoog ijshoorntje van gekleurd plastic, dat kunststudent Jessica Kuhn (23) inkocht bij een leverancier van commerciële reclamebeelden. Ze plaatste Neo Fountain in de nacht van zaterdag op zondag stiekem tussen de beelden van ArtZuid in de Apollobuurt, zodat bezoekers op de laatste dag van de Amsterdam Sculptuur Biënnale haar werk konden zien.

Ze koos voor ArtZuid vanwege de selectie van voornamelijk oudere kunstenaars met gevestigde namen. "Ik wil hiermee zeggen dat jonge kunstenaars niet moeten wachten op de gevestigde orde, maar zelf ruimte moeten innemen", zegt Kuhn. Het is haar protest tegen de kunstwereld, waar weinig ruimte is voor jonge makers.

Instagramkunst

Kuhn merkt op dat veel medestudenten bezig zijn om een perfect beeld van hun werk neer te zetten op sociale media. "Hierdoor is de vrijheid in de kunst afgenomen en is er minder ruimte voor het experiment", zegt Kuhn. "Meer en meer kunst verandert in een decor voor op Instagram."

De naam Neo Fountain is een verwijzing naar het urinoir met de naam Fountain uit 1917, dat initieel werd toegeschreven aan Marcel Duchamp, maar waarvan men nu vermoedt dat Elsa von Freytag-Loringhoven de maker is. Net als het urinoir dat in een galerie transformeerde tot kunst moet het reclamebeeld de bezoeker stimuleren om kritisch te blijven kijken. "Het is komisch om te zien dat mensen afgelopen zondag minutenlang naar het beeld keken en ermee op de foto gingen."

Met dank aan Stefano Keizers

Zo vastberaden als Kuhn nu klinkt was ze in eerste instantie niet. Ze besprak het concept van tevoren met vriend en theatermaker Gover Meit (bekend van zijn alter ego Stefano Keizers), die haar stimuleerde om het beeld te plaatsen. Op het in de huisstijl van ArtZuid nagemaakte bordje staat dan ook: "Met dank aan Gover Meit."

De curator van de kunstroute, schilder Jasper Krabbé, vindt het een mooie actie. Hij is zelf begonnen met graffiti toen die kunstvorm in het openbaar verboden was. "Eigenlijk jammer dat dit niet meer gebeurt", zegt Krabbé.

ArtZuid is inmiddels begonnen met het weghalen van de beelden op de route. Of ze het reclamebeeld mee zullen nemen zal Kuhn benieuwen. Ze is van plan het beeld nog minimaal een week te laten staan. Als het wordt weggehaald, kan ze het beeld in elk geval volgen met de gps-tracker die ze in het ijsje stopte.