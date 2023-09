Waarom zijn de boodschappen in Nederland zoveel duurder dan in Duitsland? Dat komt vooral omdat de Nederlandse supermarkten verslaafd zijn geraakt aan aanbiedingen, zegt retailexpert Paul Moers. Maar er gloort volgens hem hoop aan de horizon.

Veel Nederlanders die in de buurt van de grens wonen zijn het gewend: regelmatig naar Duitsland rijden om relatief goedkoop te tanken en voordelig boodschappen te doen. Voor een liter cola betaal je over de grens bijvoorbeeld 43 cent minder.

Expert Paul Moers, die in het Twentse Bornerbroek woont, doet dat zelf ook. "Het scheelt al snel enkele tientjes op een volle boodschappenkar." Maar hoe komt het dat de verschillen zo groot zijn als je de grens oversteekt?

Volledig verslaafd

Volgens Moers is de voornaamste oorzaak dat Nederlandse supermarkten, drogisten en andere winkels 'volledig verslaafd' zijn geraakt aan aanbiedingen. "Dat is natuurlijk al heel lang zo, maar het wordt steeds erger. Het is volledig uit de klauwen gelopen."

Wat er dan mis is met die aanbiedingen? "Voor producten die in de aanbieding zijn, betaal je de normale prijs. Het zijn dus eigenlijk helemaal geen aanbiedingen. Voor alle andere producten betaal je te veel. Je wordt als consument dus voor de gek gehouden."

In Duitsland doen ze dat anders. "Daar zetten ze liever de werkelijke prijs op het artikel. Dan kun je volkomen relaxed winkelen. Bij ons moet je echt met de rekenmachine in de weer als je nog enigszins een redelijke prijs wilt betalen voor je dagelijkse boodschappen."

De gemiddelde prijzen zijn bovendien lager bij de oosterburen, omdat de afzetmarkt daar groter is. "Hoe groter de markt, hoe lager de prijs."

Dat zegt ook Dirk Mulder, retailspecialist bij ING. Maar hij wijst erop dat de prijsverschillen tussen Nederland en Duitsland meerdere oorzaken hebben. "Zo is bijvoorbeeld het aandeel van service-supermarkten in Nederland een stuk groter dan in Duitsland. Ook het inkoopbeleid speelt een rol." Service-supermarkten richten zich op klanten met meer geld en luxere producten aanbieden.

Nieuwe strategie

Toch is het volgens Moers 'typisch Nederlands' dat klanten worden gelokt met acties als '1+1 gratis'. Wel ziet hij dat daar langzaam verandering in lijkt te komen. "Supermarktketen Jumbo heeft een nieuwe strategie aangekondigd, de 'everyday low price'. Simpel gezegd houdt dat in dat de dagelijkse prijzen een stuk lager komen te liggen en er minder aanbiedingen zullen zijn. Zo weet de klant beter waar hij aan toe is, en is het een stuk rustiger winkelen."

Ook drogisterijketen Die Grenze biedt producten al op die manier aan. "Zij zitten vooral in de grensstreek, maar rukken steeds verder op naar het westen." Moers heeft goede hoop dat ook andere winkelketens dit voorbeeld gaan volgen en de prijzen zullen normaliseren.

Volgens Mulder van ING is dat nog maar zeer de vraag. "Nu de inflatie zo hoog is, zullen veel mensen toch blijven afgaan op aanbiedingen", verwacht hij. "In tijden met relatief lage prijzen maakt zo'n strategie wellicht wat meer kans. Maar op dit moment verwacht ik niet dat andere supermarkten het op korte termijn ook zo gaan doen."

Benzine en tabak

Bij benzine en tabak speelt dit overigens niet. Daar komt de hoge prijs voornamelijk door de hoge accijnzen, en die komen voort uit overheidsbeleid.

Ondertussen laat het kabinet een onderzoek doen naar inkoopbeperkingen voor winkels. Belangenorganisaties hebben namelijk geklaagd dat producenten 'territoriale leveringsbeperkingen' opleggen aan retailers. Die kunnen daardoor hun producten niet in de goedkoopste lidstaat van Europa tegen de gunstigste tarieven inkopen.

Of de overheid daar ook daadwerkelijk iets aan zal kunnen doen is maar de vraag. Moers: "Fabrikanten maken met elk land aparte afspraken per afnemer. Daar kun je niet zomaar tussen gaan zitten."

Voorlopig loont het dus nog om de boodschappen in Duitsland te halen, zegt Moers. "Maar dan moet je wel dicht bij de grens wonen. En daarnaast haal je er natuurlijk het meeste uit als je voor een heel gezin boodschappen moet halen. Ook de btw op zaken als wijn, groente en fruit is over de grens relatief laag, dus ook die kun je daar het voordeligst inkopen."