Volgens statistiekbureau CBS daalde in Twente het 'onbenut arbeidspotentieel' - dat zijn bijvoorbeeld parttimers die meer willen werken waarmee een deel van hun tijd niet meer onbenut is of werklozen die meteen beschikbaar zijn - van 47.000 personen in 2021 naar 42.000 in 2022. Door de grote vraag op de arbeidsmarkt vinden steeds meer mensen werk. Maar lang niet iedereen. In Enschede staan 13.000 mensen ongewild langs de kant. In Hengelo gaat het om 7000 mensen, in Almelo om 5000 personen die gerekend worden tot het 'onbenut talent'. In kleinere gemeenten zoals Borne, Tubbergen en Wierden is dat laag.