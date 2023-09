Hun buren moesten er vorig jaar al aan geloven, nu zijn ook andere wijkbewoners bang dat een 8 meter hoge loods het daglicht in hun huizen weg zal nemen. De bewoners zijn fel tegen de plannen, maar kan de Muur van Bunnik nog worden tegengehouden?

De onrust rond de eerste nieuwe loods van houthandel Van Dam is amper geluwd. Die hal van acht meter hoog, pal op hun achtertuin, zette vorig jaar veel kwaad bloed in de buurt. Buurtbewoners vonden dat de nieuwe loods niet alleen veel daglicht wegneemt, het verpest ook nog eens hun uitzicht.

Maar de kous is daarmee niet af. Het houtbedrijf heeft nu vergevorderde plannen voor een tweede loods van 8,5 meter hoog. De buurt komt opnieuw in het verzet: dinsdagavond is er een hoorzitting.

Houthandel Van Dam, het bedrijf zit midden in het centrum van Bunnik, heeft op haar terrein aan de Stationsweg een paar oude opslagloodsen staan. De daken zijn gemaakt van het giftige asbest. Van Dam wil de oude opslag vervangen door moderne, nieuwe en hogere loodsen neer te zetten. De eerste hal staat inmiddels, een tweede moet ernaast komen. Dat betekent een 8,5 meter hoge loods, kort op de achtertuinen van andere bewoners.

Overvallen

Die omwonenden zijn woedend op het bedrijf, maar ook op de gemeente Bunnik. Van Dam heeft een vergunning voor een de tweede hal inmiddels binnen en de hal is na bezwaren van de buurt in hoogte verlaagd en in de oppervlakte verkleind. Het zijn kleine overwinningen, zegt omwonende Saskia Wijnalda. Ze heeft bij de buren gezien wat haar te wachten staat.

Het steekt de mensen van de Koningin Emmastraat vooral hoe het proces is verlopen. "Deze uitbreiding past in het bestemmingsplan, kreeg de buurt van de gemeente te horen. Verder bleef het lang stil", zegt Wijnalda.

Een half jaar geleden voelden omwonenden zich overvallen. De aanvraag voor de eerste vergunning werd destijds in de zomer gedaan en niet opvallend in de plaatselijke krant geplaatst. Niemand had iets in de gaten en eenmaal aan het bouwen, sloeg bij sommige bewoners het hart een paar keer over. En over het eindresultaat waren ze ronduit boos. De loods neemt volgens hen niet alleen veel daglicht weg, maar verpest ook nog eens het uitzicht.

De houtloodsen op de voorgrond moeten vervangen worden. Achter staat de nieuwe loods. Foto: William Hoogteyling

Geen mooi uitzicht

"Het is geen mooi geheel en ook het uitzicht verandert", zag Wijnalda bij de buren "Natuurlijk hadden we al geen mooi uitzicht. En vooral het proces en vooral dat een uitbreiding van zo'n bedrijf in deze wijk mogelijk is. Dat vinden we op z'n zachtst gezegd vreemd. En wat ook raar is, de gemeente denkt aan duurzaamheid te doen. Maar zo'n hal is niet van deze tijd. Er ligt bijvoorbeeld niet één zonnepaneel op."

Ze verwacht weinig van de hoorzitting van de bezwarencommissie. "Dat het bedrijf midden in een woonwijk mag uitbreiden, vinden we vooral opmerkelijk. We hebben wel een beetje inspraak gehad, maar zijn ook lang niet altijd goed geïnformeerd."

Schets loods van Van Dam. Foto: Privéfoto

Meer ruimte nodig

De bezwarencommissie brengt na de hoorzitting advies uit aan het gemeentebestuur van Bunnik, dat normaal gesproken het advies zal overnemen. Binnen vier tot zes weken doet de commissie uitspraak. "Een aantal loodsen is verouderd en heeft asbestdaken", zegt gemeentewoordvoerder Vincent Beringen. "Daarnaast groeit het bedrijf hard en had meer ruimte nodig. Binnen het bestemmingsplan is de hoogte passend aangepast."

Frank Verspaandonk, woordvoerder van de houthandel, is niet erg spraakzaam. "Kijkt u vooral op de website van de gemeente. Daar kunt u alles vinden. We hebben de hoogte aangepast. Nee, ik weet niet met hoeveel meter. Verder is het vloeroppervlak verkleind."