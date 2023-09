Op de bodem van het IJ wordt archeologisch onderzoek gedaan naar de scheepsblokkade waarmee de watergeuzen in 1573 wilden verhinderen dat de Spaanse vloot Amsterdam kon verlaten.

Het is een vergeten geschiedenis, in elk geval in de hoofdstad. In de vierdelige Geschiedenis van Amsterdam, een mammoet van meer dan 3000 pagina's, wordt bijvoorbeeld met geen woord gerept over de Slag op de Zuiderzee van 1573 en de bedenkelijke rol van de stad als toenmalige uitvalsbasis van de Spaanse vloot. "In de stad zijn nog wel sporen terug te vinden," zegt stadsarcheoloog Ranjith Jayasana. "De Bloedstraat dankt zijn naam waarschijnlijk aan de inquisitie van de hertog van Alva die zijn intrek had genomen in een klooster daar."

Na 450 jaar zijn de scherpe kantjes er wel zo'n beetje af. De gemeente werkt nu samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat onder meer in de bodem van het IJ archeologisch onderzoek doet naar overblijfselen van de bloedige confrontatie tussen de Spaanse troepen en de watergeuzen die trouw waren aan prins Willem van Oranje. Het onderzoek op het IJ richt zich op de scheepsblokkade die enkele maanden voor de slag ter hoogte van Schellingwoude was aangelegd om te verhinderen dat de Spaanse vloot kon uitvaren.

De blokkade op het IJ bestond uit enkele tientallen oude schepen die door Hoorn, Enkhuizen, Monnickendam en andere prinsgezinde steden ter beschikking waren gesteld. "De schepen waren verzwaard met stenen en grafstenen van de kerk in Schellingwoude," vertelt maritiem archeoloog Wouter Waldus. "Met hypermoderne apparatuur proberen we nu in een dikke laag slib de resten te vinden." Het enige object dat tot nog toe door de duikers naar boven werd gehaald, kwam uit de jaren zeventig van de vorige eeuw: een plastic fles.

Waldus heeft er alle vertrouwen in dat er meer wordt gevonden. In de komende weken gaan de archeologen ook aan het werk op twee andere plekken: het Enkhuizerzand, waar de Slag op de Zuiderzee zich grotendeels heeft afgespeeld, en de Hoornse Hop, waar het vlaggenschip van de Spaanse vloot is veroverd door de geuzen. "We volgen met ons onderzoek de reis van de Spaanse admiraal Bossu en zijn schip 'de Inquisitie'," vertelt Waldus. "Bossu vertrok als bevelhebber uit Amsterdam en eindigde een maand later als krijgsgevangene in Hoorn."

Dat was een spectaculaire uitkomst van een confrontatie die door de analisten vooraf als een zekere overwinning voor de Spanjaarden werd ingeschat. De Spaanse vloot bestond uit achttien zwaarbewapende marineschepen, waarvan een deel op de Amsterdamse werf Lastage van de helling was gelopen. Stadsarcheoloog Jayasana: "Dat gebeurde allemaal in het grootste geheim. Een timmerman uit Edam die werkte aan het admiraalsschip werd aangezien voor een spion. Hij werd gearresteerd en onthoofd."

Een gedetailleerde geschiedenis van de Slag op de Zuiderzee wordt op 11 oktober ten doop gehouden in de Oosterkerk in Hoorn. De zoektocht naar informatie leidde gemeentelijk archeoloog Michiel Bartels onder meer naar Brussel, waar de correspondentie van Alva over het verloop van de vijandelijkheden in het archief worden bewaard. In het depot van het Amsterdam Museum werd een schilderij gevonden dat Charles Rochussen in 1853 schilderde over de heldendaad van Jan Haring bij de strijd om de Diemerdijk.

Volgens de overlevering ging Haring op de strategisch belangrijke doorgangsweg in zijn eentje het gevecht aan met een grote overmacht aan tegenstanders, zodat zijn kameraden de plaat konden poetsen. Daarna zwom de matroos ook nog eens het IJ over. Dezelfde Haring leverde tijdens de Slag op de Zuiderzee alweer een huzarenstukje door op de Inquisitie in de mast te klimmen en de Spaanse vlag te strijken, tot grote verwarring van alles wat Spaans was. Deze keer moest Haring zijn stoutmoedigheid met de dood bekopen.

De sterke staaltjes van Jan Haring zijn opgeschreven door Theodorus Velius, een schrijver uit Hoorn die een jaar voor de slag werd geboren. In het boek werpt Bartels de vraag op of Haring wel echt heeft bestaan. Mogelijk had Velius, oppert hij, een held nodig voor zijn Hoornse kroniek. Feit is dat Haring vandaag de dag in Monnickendam een naar hem vernoemde zeilrace en palingrookwedstrijd heeft en dat in Hoorn stemmen opgaan om deze lokale Rambo alsnog een standbeeld te geven. Bartels citeert de filosoof Giordano Bruno: 'Als het niet waar is, is het toch maar mooi gevonden.'