Nog maar 21 jaar en nu al een uitzonderlijk culinair talent. Het zal je maar gezegd worden. Marly Sauer staat aan het begin van een culinaire carrière als gastvrouw en sommelier. 'Achter een glas wijn zit een heel verhaal.'

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De champagne tintelt zachtjes als Marly Sauer het glas volschenkt. De fles schuin, de hand aan de onderkant: precies zoals het hoort. Als je niet anders weet, zou je denken dat in het sfeervolle restaurant van 't Lansink een sommelier aan het werk is.

Kneepjes van het vak

Maar Marly staat nog aan het begin: de Hengelose sterrenzaak is haar leerbedrijf, gastvrouw Emma Cimballi brengt haar als maître de fijne kneepjes van het gastvrouw- en sommeliervak bij.

Talent heeft ze: de Bornse kreeg onlangs de Joop Braakhekke Award, een erkenning voor 'uitzonderlijk talent en toewijding binnen de Nederlandse gastronomische wereld'. Een opkomende ster dus.

Kruidige karakter

Marly relativeert het meteen want, zo zegt ze, succes behaal je in een team. Zo vindt ze alles wat ze leert van gastvrouw en sommelier Emma Cimballi 'superinteressant'. "Emma wijdt me in in de wereld van wijnen. Wat wijn kan doen met een gerecht is ongelooflijk. Zo hebben we bijvoorbeeld een Sauvignon Blanc die bij het ene gerecht de frisse smaken naar boven haalt en bij een ander gerecht een totaal andere uitwerking heeft en juist het kruidige karakter accentueert."

De Joop Braakhekke Award komt als een grote verrassing: toch heeft Marly vaker deelgenomen aan wedstrijden. "Die competitie vind ik geweldig. Ik heb altijd gevoetbald bij NEO en dan bereik je met het team een resultaat. Zo gaat het met een culinaire wedstrijd ook: je hebt elkaar nodig om iets bijzonders neer te zetten."

Verwachtingen zijn hoog

Bij Grand Café De Steeg in Borne is haar culinaire carrière begonnen. "Daar is de basis gelegd." De Steeg en 't Lansink zijn twee verschillende werelden. "Mensen komen naar 't Lansink om een hele avond uit te zijn. In dit segment zijn de verwachtingen hoog. Wij doen ons best om die avond speciaal te maken. Het eten is belangrijk maar er is zo veel meer. Je zorgt voor een vlekkeloze ontvangst, maakt een praatje, adviseert ze, zorgt dat ze alles krijgen. De kick is als gasten het restaurant met een grote glimlach verlaten."

Marly zit in het laatste jaar van de Cas Spijkers Academie. Twee jaar werkte ze bij De Bloemenbeek in De Lutte, waar haar fascinatie voor wijnen ontstaat. "Er gaat een wereld voor me open. Achter een glas wijn zit een heel verhaal. Je raakt niet uitgeleerd." Wat dat betreft heeft de Joop Braakhekke Award een mooi vervolg: ze krijgt de kans om workshops van De Librije te volgen en een wijnreis te maken.

Gas geven en doorgaan

Haar ster is rijzende en dat ziet ook chef-kok Lars van Galen van 't Lansink. Hij is trots op de prestaties van Marly. "Ze is knettergoed bezig om een topper op haar vakgebied te worden. De Cas Spijkers Academie past helemaal bij haar. Het is een kwestie van gas geven en doorgaan."

Marly rondt volgend jaar haar opleiding af en vertrekt dan voor een tijdje naar Frankrijk. "Ik heb de afgelopen tijd de liefde voor dit land ontwikkeld. Ik wil ervaring opdoen. En daarna? Aan de slag!"