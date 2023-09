Brengt de meerval - de grootste roofvis van de Nederlandse binnenwateren - schade toe aan het dierenleven onder water? Onderzoekers proberen antwoord te vinden op die vraag, want het ministerie van natuur maakt zich zorgen.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Het is een nietsontziende rover", zegt binnenvisser Frans Komen stellig. Zoals sommige veeboeren weinig sympathie kunnen opbrengen voor de wolf, zo praten beroepsvissers over de meerval. Met een lengte van ruim 2 meter is de Europese meerval de grootste roofvis in de Nederlandse binnenwateren.

De afgelopen tien jaar is de meervalpopulatie flink toegenomen, mede door de gestegen watertemperatuur in onze grote rivieren. Sportvissers vangen vaker grote meervallen en beroepsvissers zien ook meer meervallen in hun fuiken.

Het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit en Rijkswaterstaat maken zich zorgen over de opmars van de meerval. "De meerval is een toppredator die bovenaan de voedselpiramide staat in het riviersysteem", legt een woordvoerder van het ministerie uit. "Bij sterk toenemende aantallen in binnenwateren en rivieren zou dit best wel eens een substantiële impact kunnen hebben op visbestanden van kwetsbare soorten. Met name op zeldzame trekvissen op de rivieren zoals de zalm, elft, zeeforel en zeeprik."

Alleseters

Meervallen zijn alleseters. Hun prooi bestaat uit rivierkreeften, vissen en vogels die ze vanaf het wateroppervlakte de diepte intrekken met hun grote bek met een zuigmond. Ze hebben het met name gemunt op jonge ganzen, meerkoeten en eenden. Volgens binnenvisser Komen, die bijna 50 jaar ervaring heeft als beroepsvisser op de IJssel, Waal, Neder-Rijn en de randmeren, heeft de opkomst van de meerval invloed op de visstand.

"De soortenrijkdom aan vissen in onze grote rivieren is tot een historisch dieptepunt gekelderd. Voorheen vingen we 41 verschillende vissoorten, nu zien we er nog hooguit 14. De meerval is mede de boosdoener", stelt Komen. Een wetenschappelijk praktijkonderzoek in opdracht van het ministerie en Rijkswaterstaat moet uitwijzen in hoeverre de meerval een bedreiging vormt voor de visstand op de rivieren.

Om inzichtelijk te maken wat meervallen verorberen, gaan onderzoekers de maaginhoud van een aantal meervallen ontleden. "Zo krijgen we een beeld van wat deze dieren eten", zegt ecoloog Jacco van Rijssel van Wageningen Marine Research. "Mogelijk hebben meervallen ook een positief effect, omdat ze invasieve exoten eten zoals wolhandkrabben, rivierkreeften en grondels."

Ook worden meervallen voorzien van een zendertje. Dat gebeurt bij de stuw in de Maas bij Lith. Onderzoeker Maximiliaan Claus van Waardenburg Ecology: "Bij stuwen in de grote rivieren hopen vissen zich vaak op. Hier zou meerval dan relatief eenvoudig andere zeldzame vissoorten kunnen wegeten die stroomopwaarts of -afwaarts trekken."

De meerval is officieel een beschermde vis die na vangst moet worden teruggezet. De vissen kunnen 80 jaar oud worden. Net als bij de wolf bestaat bij de meerval het fabeltje dat deze reusachtige roofvis mensen aanvalt. Dat is nooit aangetoond.