Apetrots zijn de mensen die dinsdag de Dafne Schippersbrug beklimmen. Trots op de prestaties van de beste atleet die Utrecht ooit voortbracht. Dafne Schippers heeft veel betekend voor de sport, maar neemt nu afscheid. 'Jammer, maar ook bedankt voor die mooie sporturen op de televisie.'

Duizenden mensen fietsen dagelijks over de brug met haar naam. En de meesten daarvan weten donders goed wat voor iconische sportvrouw er schuil gaat achter de Dafne Schippersbrug. Veel Utrechters zijn trots op de prestaties van de tweevoudig wereldkampioene.

Neem bijvoorbeeld ook omwonende Sandra. Ze zat aan het ontbijt toen de brug in 2017 werd geopend. Ze kijkt met veel plezier terug op de Olympische, wereld en Europese medailles die haar buurtgenote op de atletiekbaan heeft behaald. "Ik denk dat ze voor veel jonge atleten een voorbeeld is geweest. Bovendien wist ze de dominantie van donkere atleten te doorbreken."

Bij het Wereldkampioenschap een paar weken geleden in Boedapest liet Schippers nog weten te gaan trainen voor de Spelen in Parijs, volgend jaar. "Dat fragment heb ik ook gezien", zegt Sandra. "Dat was nog niet zo lang geleden. Dus dit besluit verbaasde me wel. Dafne behoorde ook tot de sportlichting waarin vrouwen betere prestaties boekten dan mannen. Dat vind ik leuk."

Geen nieuwe medailles meer

Passante Lotte Harmsen heeft respect voor Schippers. Ze deed ook baanatletiek, bij Atverni in Nieuwegein. "Ik ben niet zo snel hoor. Ik kom wel regelmatig over de brug. Daarom denk ik wel wat vaker aan haar. Zeker nu ze net is gestopt. Aan de Leidse Rijn-kant van deze brug heeft lang een poster gehangen met de vraag wanneer ze een volgende medaille zou halen. Niet meer dus. Wel jammer."

De Dafne Schippersbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Foto: Marnix Schmidt

Op de zolder moeten de schoenen van Dafne liggen, zegt wijkgenoot Rik als die op haar loopbaan terugkijkt. "Gewonnen door mijn zoon die een winnend lot bij de atletiekvereniging Hellas had. Ik had het gehoord dat ze gestopt is. Jammer. Ik vind de brug juist wel een uitdaging, goed voor de spieren."

Dafne Schippers groeide op in Oog in Al, op een steenworp afstand van 'haar' brug. Voor haar ouders was deze dag ook vreemd. ,Dafne had het op sociale media gezet en daarna barstten de reacties los," aldus haar moeder Karen van der Lught. "Zo van 'wow'. Ze wilde nog zo graag een keer naar de Spelen toe. Dat lukte niet. We zagen het als ouders ook wel een beetje aankomen. We hebben door haar veel van de wereld gezien. Ook haar prestaties waren uniek."

Dafne Schippers bij de persconferentie waar ze haar besluit toelicht. Foto: ANP

Wie de steile Dafne Schippersbrug opfietst, moet over een goede conditie beschikken. Marloes is blij dat ze halverwege kan stoppen voor een praatje met de verslaggever. Ze fietst iedere dag de brug op naar haar werk in de stad. "Ik ken haar van naam, maar meer ook niet. Ik weet dat ze wereldkampioen is geweest. Ik zie deze brug met haar naam eerder als een vervelend heuveltje."

Geen idee wie Schippers is

En toch bestaan ze echt. Fietsers die elke dag over de brug rijden, maar geen idee hebben dat Dafne Schippers één van Nederlands beste atleten is geweest die Nederland ooit heeft gehad. "Ik ben niet van de sport, dus ik heb geen idee. Maar nu heb ik weer wat geleerd", zegt een jongere man die snel weer door gaat.

Gerrit Ligthart heeft een tijdje in het buitenland en woont sinds een paar jaar in Utrecht. "Ik heb haar dus niet zo goed gevolgd. Ik weet wie ze is en dat ze goed was. Veel meer weet ik ook niet van haar. De brug is mooi. Goed gedaan."