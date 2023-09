Ondanks felle kritiek vanuit de oppositie gaat Reimerswaal verder met het voorstel van de SGP om met dna-testen hondenpoep-overlast te voorkomen. Dat is dinsdagavond besloten.

Huib Bouwman zegt namens de vier oppositiepartijen dat het zonde is hier tijd en energie in te steken. "Met zo'n 1 april grap zet je de hele gemeente te kakken." De oppositiepartijen maken zich zorgen over hoge kosten, juridische haalbaarheid en technische uitvoerbaarheid van het SGP-plan.

"Het plan is me uit het hart gegrepen", zegt Marien Westrate van coalitiepartij Leefbaar Reimerswaal. Stap één van dat plan is een database aan te leggen met DNA-profielen van alle Reimerswaalse honden. Stap twee is monsters te nemen van rondslingerende hondendrollen om het DNA in de drollen te achterhalen. Als dat lukt kun je het DNA uit de poep vergelijken met de DNA-profielen in de database. Die database moet ook informatie bevatten over hondenbaasjes. Die krijgen een boete als ze hondendrollen niet opruimen. Dat plan gaat Reimerswaal nu uitwerken.

"Ik heb geen hekel aan honden en het doel is niet zoveel mogelijk boetes binnen te halen", zet Rien Sinke van de SGP. Foto: Johan Gideonse

Indiener van het voorstel Rien Sinke is vast overtuigd dat het kan. Hij wijst naar Spanje, het VK en de VS, waar poep-DNA al gebruikt zou worden voor aanpak van overlast. "Geef het een kans, laten we het onderzoeken."

Leefbaar wethouder fel tegen

Opvallend is dat Leefbaar Reimerswaal-wethouder Nico van der Hoest zich fel tegen het plan keert. Hij voorziet onder meer juridische problemen, hoge kosten voor de bouw van de DNA-databank en onderzoek. "Ik ben 99 procent zeker dat dit niet mogelijk is."

Diverse raadsleden wijzen ook op praktische problemen om DNA te achterhalen. Het NFI, het Nederlands forensisch instituut zegt dat DNA-profiel uit hondenpoep halen extreem lastig is. Testen kan wel, maar het onderzoek is arbeidsintensief en duur.

Meerdere raadsleden wijzen ook op mogelijke privacy-problemen. DNA registratie van de hond dient hier eigenlijk om de eigenaar van de hond te kunnen achterhalen. De registratie moet dus ook gekoppeld worden aan een persoon en dan geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

PvdA-er Hans van Stel oppert een heel ander bezwaar. "Is het geen hondendiscriminatie, waarom wel drollen van honden aanpakken en geen poep van katten en paarden?"

Kritiek op de kosten

Alle kosten vallen bij de oppositie ook slecht. Rien Sinke stelde voor de boete per achtergelaten drol op 150 euro te stellen. Hondeneigenaars zouden zelf moeten betalen voor de test van het DNA van hun hond. Geschatte kosten 75 a 100 euro. Per drol zou een test 75 tot 100 euro kosten. Hondeneigenaren die rondlopen met een hond zonder DNA-profiel zouden ook boete van 150 euro kunnen krijgen. De SGP wil met de boetes alle onderzoekskosten financieren.

Net voor de stemming waarschuwt wethouder Van der Hoest over hoge kosten. Een database wordt peperduur en alle DNA-onderzoek is niet te dekken uit boetes, omdat die de staatskas in gaan. Zijn partijgenoot Marien Weststrate wuift alle bezwaren weg. "Er teveel angst is om dit te doen."

Met elf stemmen voor en zes stemmen tegen wordt de motie aangenomen dinsdag kort na middernacht. Met 8 raadszetels had de SGP maar weinig medestanders nodig om de motie erdoor te krijgen. En dinsdag waren 17 raadsleden aanwezig.

Het DNA-idee

De eerste stap is een DNA-databank van alle Reimerswaalse honden aan te leggen, het zijn er zo'n 1750. Hondeneigenaren moeten hun hond DNA af laten staan bij de dierenarts. In een databank van een testbedrijf wordt het DNA-profiel opgeslagen en dat verwijst naar de chipinformatie van de hond. Honden laten chippen en registeren is al wettelijk verplicht.

Als de honden-DNA-database er is kunnen testjes van niet opgeruimde poep gebruikt worden om honden en hun baasjes op te sporen. boa's moeten dan monsters nemen van hondenpoep binnen de bebouwde van Reimerswaal. Het monster gaat naar het lab en als er een match is volgt er een boete voor de hondeneigenaar.