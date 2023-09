Een 3D-versie van het Spookslot die je eeuwig online kunt bezoeken. Waarin je zelfs een kijkje achter de schermen krijgt. Wat een droom lijkt voor fans van het verdwenen slot, zorgde juist voor woede. Alleen Efteling-medewerkers kregen toegang met een 'digitale sleutel' of NFT. Deze kunnen ze verkopen voor cryptomunten. Dat project lijkt mislukt: veel van deze NFT's blijken twee jaar na de hype waardeloos.

Het park liet voor de sloop van het Spookslot een gedetailleerde 3D-scan maken van de attractie. Alle hoeken van het gebouw werden nauwkeurig in kaart gebracht door meetbedrijf PelserHartman en digitaal ingescand door virtuele bouwer Boldly-XR. Iedereen kan de buitenkant van het 3D-slot bekijken. Maar alleen Efteling-medewerkers kregen de sleutel of NFT om naar binnen te gaan. Waarmee je ook, voor het eerst na 44 jaar, achter de schermen kunt 'wandelen'. Slechts 1811 mensen kunnen de digitale slotpoort openen.

Tenzij je toegang koopt met digitale valuta. Juist dat unieke karakter en het uitstapje naar de wereld van crypto maakte Efteling-fans boos. Ze voelden zich buitengesloten. 'Wie dacht dat dit een goed idee was?', was na de lancering in april een van de vele reacties op X, het voormalige Twitter. Medewerkers verdienden ondertussen geld met de handel in de sleutels, maar die tijd lijkt nu voorbij. Onderzoekers concludeerden eind vorige week dat wereldwijd 95 procent van de eigenaren van NFT's een 'waardeloze investering in handen hebben'.

In het rapport van dappGambl, een platform van journalisten en data-experts met kennis over digitale valuta, wordt zelfs gesproken van 'dode NFT's'. "Het was bedoeld als experiment, om te zien hoe we met nieuwe technieken de wereld van de Efteling groter kunnen maken. En als uniek cadeau aan onze medewerkers", verklaart Efteling-woordvoerder Steven van Gils het NFT-idee. Na de koele reactie van fans op de digitale sleutels, is de lage NFT-waarde een nieuw hoofdstuk voor dit toch al niet soepel lopende Efteling-project.

Eigenaar van digitaal bestand

De interesse van de Efteling in NFT's of 'non-fungible tokens' werd gewekt doordat iedere variant uniek is. De digitale bestanden zijn gekoppeld aan zaken als een afbeelding, video of ingescande Efteling-attractie. De koper van zo'n 'sleutel' is de enige eigenaar. Anderen kunnen geen screenshot maken van dat digitale bezit en het zelf verkopen. Een foto van iets 'echts' als de Mona Lisa kan je immers ook niet als het originele schilderij aanbieden.

Het bezit komt met een 'notitie' in een groot online register terecht, dat op duizenden servers wereldwijd bewaard blijft. Pas wanneer je de NFT verkoopt, wordt die notitie aangepast. Daarmee geeft de Efteling haar medewerkers een soort persoonlijk digitaal cadeau. Na aankoop ben je alleen eigenaar van de sleutel, en niet van wat daar aan is gekoppeld. Kopers van toegang tot het digitale Spookslot, worden dus geen eigenaar van de 3D-scan zelf.

Via de NFT-marktplaats OpenSea kunnen alle Spookslot-sleutels worden verhandeld. Foto: Screenshot OpenSea

Medewerkers mogen sleutel digitaal verhandelen

Medewerkers kunnen de sleutels verhandelen via NFT-marktplaats OpenSea. Nu staan geen Spookslot-sleutels te koop, maar geïnteresseerden kunnen wel een bod doen. Aan de verkoop hielden Efteling-medewerkers best wat geld over, zegt Van Gils: "Medewerkers die geen behoefte hebben aan die sleutels, kunnen ze verkopen. Daar hielden collega's een leuk zakcentje aan over."

Eerder verkochte sleutels kostten tussen de 52 en 155 euro. Het is de vraag of de NFT's nu nog steeds zoveel geld opbrengen. Dat de digitale sleutels waarde hebben is volgens Van Gils echter nooit een doel op zich geweest: "Het is iets unieks voor onze medewerkers. Zij zijn de enigen die het digitale Spookslot in kunnen, tenzij ze de sleutel verkopen."

Milieuvervuilend

Naast de ontoegankelijkheid van de NFT's voor fans, was ook het milieu een zorg van de critici. Transacties zouden veel rekenkracht van computers eisen. Dat komt volgens berekeningen neer op 110 kilogram CO2 bij een transactie. 'Dit maak je niet goed met een paar zonnepanelen op de parkeerplaats', schreef een twitteraar. "Daarom kozen we bewust voor een duurzaam netwerk, dat weinig energie verbruikt", stelt Van Gils.

Uit een in 2022 gepubliceerd onderzoek blijkt dat dit netwerk, Ethereum, na een update 99,95 procent energie zou besparen bij transacties met cryptomunten. Wie een Spookslot-sleutel koopt, zou dat daardoor milieubewust doen: "We willen juist die duurzame kant promoten. Als het slecht was voor het milieu, zou dit experiment niet passen bij onze waarden."

Wie toegang wil tot het digitale Spookslot, kan via deze pagina 'tot het einde der tijden' naar het 3D-slot 'reizen'. Foto: Screenshot digitale omgeving Spookslot

Bij 'nieuwe ontwikkelingen' evalueren

Te midden van de kritiek over de milieuvervuiling en het feit dat niet alle liefhebbers voor eeuwig het Spookslot kunnen bezoeken, zoals wordt beschreven op de website van het digitale slot, lekten de 3D-modellen van de binnenkant al in maart uit. Nieuwssite Looopings deelde daarop screenshots van de scan. Een kleine meevaller voor de fans, die wel goed moeten zoeken naar plekken waar de losse bestanden worden gedeeld. de Efteling verwijderde de gelekte modellen namelijk snel.

Het digitale Spookslot van buiten bekijken kan wel zonder NFT-sleutel. Met het slot-icoon op de voordeur geeft de Efteling aan dat alleen eigenaren van een digitale sleutel naar binnen kunnen. Foto: Screenshot buitenkant digitaal Spookslot

Ondanks dat de NFT-hype, die oplaaide in 2021, met de waardedaling voorbij lijkt gaat de Efteling het experiment nog niet evalueren: "Dit project is afgerond. Bij nieuwe ontwikkelingen kijken we of we hier mee verder gaan." Het park is na de tegenslagen niet minder tevreden. "De kans is klein dat we de binnenkant van het digitale Spookslot ooit openbaar maken. Dan is het nut van de 'sleutels' weg, die zijn gepresenteerd als uniek cadeau", besluit Van Gils.

Oplichter bood nepcode aan

Wie nu voor een goedkope prijs een Spookslot-NFT wil bemachtigen, moet overigens wel opletten. Een oplichter probeerde in juni een graantje mee te pikken door online een nepcode te delen. de Efteling waarschuwt fans daarom alleen een digitale sleutel te kopen op OpenSea.

Ook de kelder onder de hoofdshow van het Spookslot, die 44 jaar lang afgesloten was voor het publiek, is digitaal te bewonderen. Foto: Screenshot binnenkant digitaal Spookslot