Uitstoot van methaan, dat meer opwarmt dan CO₂, kan makkelijker worden aangewezen vanuit de ruimte nu er kunstmatige intelligentie meekijkt.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Nederlandse onderzoekers kunnen met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) methaanlekken beter opsporen. Het dichten van die lekken helpt in de strijd tegen klimaatverandering.

Tot nu toe maakten onder andere het KNMI en SRON, het Nederlandse ruimteonderzoeksinstituut, plaatjes van de methaanuitstoot op aarde met behulp van een meetinstrument dat aan een satelliet hangt, Tropomi geheten. Dat brengt iedere dag de onderste laag van onze dampkring (troposfeer) in kaart. Onderzoekers konden dan van de kaarten aflezen waar veel methaan wordt uitgestoten. Monnikenwerk, want iedere pixel van het kaartje moest worden afgelezen, waarbij een pixel ongeveer 5 bij 5 kilometer aan aardoppervlak is.

Maar sinds januari krijgen de onderzoekers hulp van kunstmatige intelligentie. Die leest de kaarten af en geeft een overzicht op welke plekken de meeste methaan vrijkomt. "Tropomi meet per dag een paar miljoen plekken waar methaan wordt uitgestoten. Als je handmatig de hotspots daarin moet zoeken, is dat niet bij te benen", vertelt Ilse Aben van SRON. "Nu verifiëren we de wekelijkse data die AI verzamelt met twee onderzoekers. Dat duurt meestal minder dan een uur."

Die efficiëntere zoektocht naar methaanuitstoot is van belang voor het klimaat, want methaan speelt een grote rol in de opwarming van de aarde. Dat komt door het sterke vermogen van methaan om warmtestraling vast te houden die normaal gesproken de ruimte in zou verdwijnen. Als broeikasgas is methaan zo'n 34 keer sterker dan CO₂, en zorgt voor ongeveer 20 procent van het broeikaseffect. Het houdt ook dertig keer meer warmte vast. En dat terwijl methaan veel sneller dan CO₂ uit de atmosfeer verdwijnt, na ongeveer tien jaar.

Er komt veel methaangas vrij in de veeteelt, waar het gas gevormd wordt tijdens vertering in de magen van koeien. Dat gaat zowel uit 'kont als mond' de lucht in. Andere methaanuitstoters zijn: productie en het gebruik van fossiele brandstoffen, rijstbouw en afvalverwerking. Maar ook in moerassen, doordat het gas vrijkomt bij rottend organisch materiaal zoals bladeren.

Laaghangend fruit

Tropomi kan over heel de aarde methaanuitstoot bekijken, maar nauwkeuriger dan een oppervlak van 5 bij 5 kilometer wordt het niet. Daarom wordt nu de hulp van de Canadese GHGSatelliet ingeschakeld: die kan op 25 meter nauwkeurig inzoomen, maar elke keer slechts in een gebied van 10 bij 15 kilometer. Tropomi maakt duidelijk waar de GHGSat het beste kan gaan zoeken. "Wij verzamelen data en GHGSat spoort het methaanlek op. Het is een gouden combinatie", vertelt Aben.

Deze nieuwe manier van werken heeft tot de ontdekking van nieuwe 'methaanhotspots' geleid. "Dat is aan de ene kant goed nieuws, want het systeem werkt", zegt Aben. "Aan de andere kant betekent het dat er veel methaan blijkt te worden uitgestoten, op voorheen onbekende plekken." Omdat volgens Aben veel van die methaanuitstoot relatief makkelijk te verminderen is, zoals door een gaslek te dichten, wordt er 'laaghangend fruit' geplukt in de strijd tegen klimaatverandering.

Tropomi, een uitvinding die bijna 80 miljoen euro kostte, bracht vóór de hulp van AI al ongeveer honderd van de meest methaanuitstotende vuilnisbelten ter wereld in kaart. Vuilnisbelten zijn verantwoordelijk voor 18 procent van de methaanuitstoot ter wereld. Met AI kunnen meer van dit soort bronnen gespot worden die voorheen over het hoofd werden gezien.

Ook maakten de kaarten duidelijk dat er een enorme hoeveelheid methaan lekt bij olie- en gasinstallaties in onder andere Turkmenistan. Die lekkages hebben het verwarmende effect van 2,5 keer de jaarlijkse CO2-uitstoot van Nederland.