Wie een flinke elektrische bestelbus koopt na 1 oktober, mag er niet mee rijden als het voertuiggewicht en de maximale lading samen meer dan 3500 kilo bedragen. De vrijstelling loopt af, en er is niets geregeld voor wie al zo'n zware bus heeft.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Ze zijn stil, schoon én zwaar. Elektrische bestelbussen zijn voor stadsvervoer de toekomst, maar ze zijn door het accupakket ook al snel 400 kilo zwaarder dan de benzinevariant. En daar is de wetgeving op afgestemd. Zondag loopt een tijdelijke regeling af waardoor je met rijbewijs B in elektrische bestelbussen tot maximaal 4250 kilo mag rijden.

Vrachtwagenrijbewijs

Thijs Bochane van dealergroep Bochane zucht diep. "Ik heb tientallen klanten die hun bestelbus na 1 oktober geleverd krijgen, die ik moet vertellen dat ze eerst hun vrachtwagenrijbewijs moeten halen. Wie al een zware elektrische bestelbus heeft mag er tot eind dit jaar in rijden en daarna ook niet meer. Dan gaat de politie handhaven. Dus klanten moeten mensen met een vrachtwagenrijbewijs op die bestelbus zetten, maar dat gaat natuurlijk nooit lukken."



Er rijden inmiddels ruim 20.000 volledig elektrische bestelbussen in Nederland. Het gros blijft onder de 3500 kilo, maar de grotere exemplaren met een fors batterijpakket voor een grote actieradius komen in de problemen.

Emissievrije zones

Bij Bochane komen bijvoorbeeld de grootste versies van de elektrische Renault Master boven de 3,5 ton. "Wat er gaat gebeuren is dat ondernemers weer een traditionele diesel gaan kopen waarin je wél met rijbewijs B kunt rijden. Zo dringen we de CO2-uitstoot niet terug. En 1 januari 2025 voeren steden emissievrije zones in. Dat wordt een probleem, ook voor mensen in de bouw, die in binnensteden moeten werken.''

Chauffeurs die een vrachtwagenrijbewijs, het zogeheten rijbewijs C, moeten halen, zijn al snel een paar dagen en zo'n 2500 euro kwijt. Bochane: "Bedrijven nemen nu mensen met een B-rijbewijs aan die ze ook af en toe op de bus laten rijden. Ze doen wat koeriersritten naast hun studie, die gaan niet allemaal hun C-rijbewijs halen.''

Wetswijziging in de maak

Er is een wetswijziging in de maak waardoor je met een regulier rijbewijs B ook in een elektrische bestelbus mag rijden tot 4250 kilo, maar door de val van het kabinet kan dat nog wel een jaar duren, vreest BOVAG. De autobrancheorganisatie pleit ervoor om de tijdelijke maatregel te verlengen totdat de nieuwe wetgeving er is.

BOVAG denkt dat de vergroening van het wagenpark anders het kind van de rekening wordt. "Dat betekent dat koplopers die gaan voor een elektrische besteller, al dan niet geprikkeld door de komende zero-emissiezones in steden, ófwel hun mensen een duur extra rijbewijs moeten laten halen, ófwel dat ze wel twee keer nadenken voor ze een elektrische bestelbus kopen", zegt woordvoerder Paul de Waal. Hij wijst erop dat dit ook geldt voor waterstof-bestelbussen, die eraan komen.

'Iedereen gaat nog snel een diesel bestellen'

Loek Vroon, directeur bij bedrijfswagenmerk Iveco, verwacht dat de verkoop van e-busjes gaat lijden onder de regels. "Dit gaat zeer zeker effect hebben. Bedrijven, maar ook bijvoorbeeld de hovenier, gaan nu niet elektrisch vanwege de eis aan het rijbewijs. Daar komt bij dat de bpm-vrijstelling voor bedrijfsbusjes op benzine of diesel per 1 januari 2025 komt te vervallen. Dus iedereen gaat nog snel een diesel bestellen. Die mag je wel met een rijbewijs B rijden.''

De extra belasting op bestelbusjes met een brandstofmotor maakt ze zo'n 11.000 euro duurder dan nu. De schoonste versies mogen in een overgangsperiode ook nog een paar jaar de emissieloze zones van steden in.

BOVAG vindt dat de Rijksoverheid steken heeft laten vallen. De Waal: "Zeer kwalijk. Dit had de overheid kunnen zien aankomen. Wij hebben er ook paar keer op gewezen. Dit zet een rem op verduurzaming, bestraft duurzame kopers en verkopers en het zadelt de markt op met verlammende onzekerheid. Dealers kunnen dit niet uitleggen.''