Henri de Jong, CEO van The Sharing Group: "Wij bouwen aan The People's Powerplant. Een energiesysteem waarin we onze zelf-opgewekte energie opslaan en dat delen met onze buurt of buren. Zo versnellen we de energietransitie en houden we het voor iedereen betaalbaar". In The Sharing Group werken deelautobedrijf MyWheels en energieplatform EnergyZero samen. EnergyZero opereert op basis van dynamische tarieven.