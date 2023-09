De consumptieaardappelen van akkerbouwer Pieter Evenhuis uit Giethoorn staan er prima bij. Een paar weken nog, dan kunnen ze uit de grond. Maar als Evenhuis aan de regels wil voldoen, heeft hij die tijd niet meer en moet hij ze deze week rooien, rijp of niet. 'Sinds wanneer bepaalt de overheid hoe lang een aardappel mag groeien?'

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Al maanden voeren land- en tuinbouworganisaties een lobby voor versoepeling van de 'kalenderlandbouw', waarbij overheidsregels bepalen wat een agrariër mag of moet doen op bepaalde data door het jaar heen.

Vooral de nieuwe regels rond aardappelteelt zorgen voor ophef. Daarbij is de datum van 1 oktober cruciaal geworden. Wie aardappels verbouwt op zandgronden, moet ze voor 1 oktober oogsten én de percelen inzaaien met een gewas dat het overtollige stikstof in de grond opneemt. Zo komt er minder stikstof in grond- en oppervlaktewater terecht.

Groeidagen

Al in het voorjaar waarschuwden de boeren dat het een probleem zou worden om de aardappels op tijd te oogsten. Die voorspelling is uitgekomen, zegt Pieter Evenhuis. "Normaal poten we in april, maar door het extreem natte voorjaar konden we pas in mei beginnen. Een aardappel heeft nu eenmaal 100 tot 120 groeidagen nodig."

"We hebben toen al gezegd: 1 oktober gaan we niet halen. Maar onze overheid denkt er blijkbaar anders over. Dit is een maatregel die achter het bureau is bedacht. Ik dacht dat wij de deskundigen waren, maar nu is het blijkbaar de overheid die bepaalt hoe lang een aardappel mag groeien. Als boeren moeten we natuurinclusiever werken. Daarbij past werken met het weer in plaats van met de kalender."

Voedselverspilling

Gisteren had Evenhuis tussen de 14 en 15 hectare van zijn 400 hectare geoogst. De rest blijft voorlopig staan. "Ik heb geen andere keuze. De aardappels zijn redelijk op formaat, maar ze moeten nog een poosje in de grond blijven om verder te rijpen en de schil hard te laten worden. Anders zijn ze niet houdbaar. Een gewas oogsten dat nog in zijn groei zit, is je reinste voedselverspilling. We kúnnen het niet vervroegen."

Qua formaat zit het wel goed met de aardappelen van Evenhuis, maar ze moeten nog een harde schil krijgen. Foto: Wilbert Bijzitter

Consequentie van het niet halen van 1 oktober is dat Evenhuis een strafkorting op zijn stikstofrechten krijgt. "Ik mag dan volgend jaar minder bemesten, waardoor mijn aardappelen minder hard groeien. Gevolg: kleinere aardappelen en minder kilo's opbrengst."

Is er dan niets dat aardappeltelers zelf kunnen doen om aan de regels te voldoen? Evenhuis: "Er wordt gewerkt aan robuustere aardappelrassen, die minder stikstof achterlaten, en aan rassen die sneller groeien. Maar dat is een traject van tien, vijftien jaar. Dat gaat niet in één keer."

Vakmanschap

Land- en tuinbouworganisatie LTO vraagt al sinds het voorjaar om flexibiliteit bij de 1 oktober-maatregel. Die draagt op papier dan misschien bij aan de duurzaamheidsdoelen, op het boerenerf knelt het, zegt bestuurder Tineke de Vries van LTO Noord in Zwolle.

"Op deze manier blijft er weinig ruimte over om een goede landbouwpraktijk te bedrijven. Flink lagere opbrengsten door te vroeg oogsten passen ook niet bij duurzaam produceren. Het is tijd dat de overheid afstapt van deze 'kalenderlandbouw' en landbouwers hun vakmanschap laat inzetten om doelen te behalen."

Ook de Kamerfracties van VVD en BBB kaartten het probleem aan bij minister Piet Adema van Landbouw. Vandaag stemt de Tweede Kamer over een motie van beide partijen om aanpassing van de kalenderlandbouw. Omdat de regels voortkomen uit Europese richtlijnen, is de kans niet groot dat er op korte termijn versoepelingen komen, waarschuwde de minister al tijdens een debat eerder deze maand.

Tot inkeer

Evenhuis wacht met spanning de uitkomsten van de discussie af. "Ik heb de hele zomer gehoopt dat de overheid tot inkeer zou komen, maar dat is nog niet gebeurd." Hij is van oudsher een echte pieperteler, maar vraagt zich af hoe het verder gaat als er niets verandert. "Als boer weet je dat een oogst soms mislukt. Als dat eens in de zoveel jaar gebeurt, kun je daarmee leven. Maar als het op voorhand al bijna onmogelijk wordt gemaakt om je product op tijd te oogsten, dan kun je misschien beter stoppen met de aardappelteelt."