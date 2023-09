Supermarkten en klanten klagen massaal: het inleveren van lege drankblikjes is een plakkerig gedoe, zowel voor als achter de schermen. Een kijkje bij een statiegeldfile in Goor. 'Mijn kinderen zeggen vaak: 'Mama, daar zit toch statiegeld op?"

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Uit een boodschappentas met beeltenis van het Twents Ros tovert Jan ter Haar het ene na het andere lege bierblikje. De aluminium erfenis van z'n weekend verdwijnt deze maandag in de hongerige muil van de flessen- en blikjesautomaat. Tenminste: dat dacht hij. De machine weigert, schijnbaar willekeurig, opeens blikjes. 'Verpakking niet herkend'. "Wat is hier nu weer mis mee?", bromt Ter Haar. "Dat gedoe met die blikjes is een ramp."

Nationale inzameldag

Het inzamelen van lege drankblikjes met statiegeld gaat nog lang niet overal zoals het moet, ook in deze regio. Harde cijfers ontbreken, maar sinds de invoering van statiegeld op blikjes per 1 april dit jaar worstelen ondernemers én consumenten ermee. Teamleider Marnick Altena van Jumbo Goor noemt het nieuwe statiegeldsysteem 'in één woord verschrikkelijk'. "Een deceptie is misschien een te groot woord, maar het scheelt niet veel."

Kom maar eens op zaterdag kijken, zegt hij. "Dan is het hier een soort nationale inzameldag." Klanten staan dan rijen dik voor de flessenautomaat te wachten, soms met vuilniszakken vol lege blikjes en flesjes. De wachtrijen lopen dan flink op. "Helemaal als de automaat vastloopt, en dat gebeurt nog wel eens." Onlangs schakelden ze in Goor tijdens zo'n grote storing over op handmatig tellen, vertelt de teamleider.

Te snel doorgedrukt

Zijn baas, Niek Leussink, vindt dat de overheid het nieuwe statiegeldsysteem er 'net iets te snel heeft doorgedrukt'. De innameautomaten werken nog niet goed genoeg, zijn storingsgevoelig en achter de schermen is 'het proces' er ook nog niet helemaal op ingericht. Consumenten moeten eveneens wennen aan al die nieuwe regels. "De inzameling levert ons nu best veel kopzorgen op."

De supermarkteigenaar laat achter de schermen zien wat het probleem is. Vroeger zag de computer aan de vorm van het flesje wat het was: een Grolsch-beugel, of een colafles. Op de een 10 cent statiegeld, op de ander een kwartje. Niets aan de hand. De nieuwe automaten scannen de barcodes, een veel gevoeliger proces. De machine moet alle codes kunnen lezen, bij een klein deukje in het blikje of flesje loopt het al fout.

Niek Leussink (41) laat zien hoe het achter de schermen werkt. "Iedereen weet hoe cola kan pikken. De apparatuur slaat er door vast." Foto: Robin Hilberink

Maar dat is nog niet eens het grootste manco, vindt Leussink. Dat zit hem volgens Leussink bij iets dat juist ontbreekt bij een blikje. Een dop. Daardoor lekt het voor, op en achter de automaat restantjes frisdrank, bier et cetera, hele dagen lang. "Zie je wat er nu gebeurt?", zegt Leussink, wijzend naar de lopende band van de machine. "De blikjes draaien op de band, resten cola druipen eruit. En iedereen weet hoe cola kan plakken. De apparatuur slaat ervan vast."

'Een hoop gesmeer'

Yvonne uit Markelo heeft deze morgen geen blikjes meegenomen en levert alleen een kratje lege bierflesjes in bij de emballage. Niet dat ze geen blikjes heeft, zegt ze. "Ik gooi ze toch nog vaak weg. Mijn kinderen zeggen dan: 'Mama, daar zit toch statiegeld op?' Dan vis ik ze er toch maar weer uit. Maar eerlijk gezegd vind ik het gedoe en die viezigheid voor een paar cent maar niets."

Marc Koster vindt de nieuwe werkwijze vooral 'een hoop gesmeer' in het krat. De klant uit Goor heeft wel zijn kar volgeladen met lege blikjes en flessen. "Inzamelen is, denk ik, niet verkeerd, maar dan zou iedereen dat moeten doen. Ik ben toch bang dat het al een beetje verslapt."

Hij is niet de enige, die dat denkt. Demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen (CDA, Infrastructuur en Waterstaat) noemde de inzameling begin deze maand 'ronduit teleurstellend'. Er zijn niet genoeg statiegeldautomaten en de wettelijk verplichte 90 procent inzameling voor bedrijven werd afgelopen jaar - nog voor de invoering van statiegeld op blikjes - al niet gehaald. Vorig jaar werd slechts 68 procent van de flessen ingenomen. Gevreesd wordt voor de nieuwe cijfers.

Waar vroeger de automaat de vorm van de flesjes scande, moeten nu alle barcodes worden gelezen. Foto: Pix4Profs-Ron Magielse

Andere kant

Toch is er ook een andere kant. Niek Leussink zamelt elke week tienduizenden flessen en blikjes in. Samen met zijn broer Tijn runt hij negen supermarkten in deze regio. Inzamelen blijft de enige juiste weg voor het milieu, vindt hij, al is het 'nu even irritant'.

Leussink ziet dat consumenten in heel Twente ook hun best doen. Het aantal grote zakken met plastic flessen en blikjes die hij bij Statiegeld Nederland aflevert, is het afgelopen half jaar ondanks al het gedoe verdubbeld. De bereidheid om lege plastic flessen en drankblikjes in te leveren is er dus zeker. "Maar het moet beter, bij ons, bij consumenten thuis, maar het heeft ook tijd nodig. Het zou al helpen wanneer iedereen gewoon zijn blikje leegdrinkt."

Dat hoef je Jan ter Haar geen twee keer te zeggen. Zijn blikjes bier? Die zijn bij het inleveren droger dan de Sahara. "Voor de zekerheid schud ik ze thuis nog handmatig leeg", zegt hij. Sinds de komst van het statiegeld op blikjes verdwijnt er bij hem niets meer in de prullenbak. "Alles gaat retour." Tenminste, als die eigenwijze automaat meewerkt...

- Foto: Robin Hilberink