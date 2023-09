De Grieken krijgen moderne ID-kaarten. In vergelijking met hun huidige kartonnen versies is dat een flinke verbetering – al vindt een argwanend deel van de bevolking het allemaal maar niets.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Na jaren vertraging heeft de modernisering van de Griekse bureaucratie eindelijk ook de ID-kaarten bereikt. Vanaf maandag kunnen Grieken een nieuw identiteitsbewijs aanvragen, in dezelfde vorm als bijvoorbeeld Nederland en een groot deel van de EU die ook kent: een plastic kaart op bankpasformaat, met onder meer de vlag van Griekenland en die van de EU, met in de bekende gele sterrencirkel de letters 'GR'.

Daarmee komt er een einde aan de jaren waarbij Grieken op buitenlandse vliegvelden uit de rij werden gehaald voor een extra check, omdat de politie dacht dat de argeloze reiziger probeerde het land binnen te komen met de lidmaatschapskaart van zijn plaatselijke tennisvereniging. De oude Griekse kaarten, ontworpen in 1961, zijn niet veel meer dan een gelamineerd stuk blauw karton, van een onhandig groot formaat dat nauwelijks in een portemonnee past. Vaak zijn de kaarten handgeschreven; de veiligheidskenmerken zijn een lachertje voor moderne kwaadwillenden. Daarnaast verlopen de kaarten niet, wat betekent dat menig Griek zich identificeert aan de hand van een foto met daarop een decennia oude en daarmee onherkenbare versie van zichzelf.

Eerdere modernisering

Al in 2005 werd de kaart gemoderniseerd, nadat onder meer informatie over de vorm van het hoofd van de bezitter niet langer relevant werd geacht. Ook het vermelden van diens religie mocht niet meer, want dat is in strijd met privacywetgeving. Die laatste verandering leidde tot groot protest bij de Grieks-orthodoxe kerk, die demonstraties organiseerde en een referendum wilde afdwingen. Daartoe verzamelde ze drie miljoen handtekeningen. De president weigerde die aan te nemen, met als reden dat iedereen zich gewoon aan de wet moet houden.

Ook nu speelt de kerk een rol in het rumoer rond de nieuwe identiteitskaarten. Enkele prominente geestelijken voeden complottheorieën, die stellen dat de chip op de nieuwe kaarten Grieken zou kunnen volgen en bespioneren. De verantwoordelijk minister haastte zich te zeggen dat de kaarten niets buitenaards of antichristelijks bevatte, en premier Kyriakos Mitsotakis verzekerde de Grieken dat er geen camera's of afluisterapparatuur in zit.

Er volgde een gesprek van de regering met vertegenwoordigers van de kerk. Desondanks vonden er de afgelopen weken demonstraties plaats en was het topdrukte op sommige politiebureaus in vooral provinciale steden. Honderden Grieken gingen daar soms 's nachts al in de rij staan om nog een oude, eeuwig geldige ID-kaart te bemachtigen. Maar hun wacht een koude douche: vanaf augustus 2026 verliezen alle oude Griekse identiteitskaarten hun geldigheid, vanwege Europese veiligheidsregels.