Na een crimineel bestaan en fikse gevangenisstraf was rapper Cor (28) vastbesloten zijn leven te beteren en naam te maken als rapper. Dat is gelukt: zijn eerste album is al ruim veertig miljoen keer gestreamd. Hij zat in de cel vanwege bedreigingen en drugsdeals, nu is hij een gelovig man. 'Ik ben eerder dankbaar dat het mij allemaal is overkomen.'

"Dat is binnen, dacht ik bij mezelf." In zijn favoriete broodjeszaak, vlak bij het ouderlijk huis in Rotterdam-Prinsenland, blikt rapper Cor terug op de dag van zijn rijexamen die een merkwaardig einde kende. "We hoefden alleen nog maar terug naar het CBR te rijden en dan had ik eindelijk mijn rijbewijs."

Maar het loopt anders, die snikhete zomerdag in 2019. "Het was 30 graden, dus kwam ik in korte broek", weet Cor nog. "Alleen droeg ik toen nog een enkelband, vanwege mijn proeftijd. Ik zag de examinator al bedenkelijk kijken. Bij de laatste bocht trok hij aan mijn stuur. Een ingreep. En mijn lontje was toen nog wat kort."

In de lesauto slaat de vlam in de pan. "'Wat doe jij nou joh, gek', schreeuwde ik tegen hem. Daardoor kon ik fluiten naar mijn rijbewijs. Kreeg ik nog een maatregel aan mijn broek ook. Omdat ik zes maanden niet meer mocht lessen, was mijn behaalde theorie-examen daarna niet meer geldig. Kon ik helemaal opnieuw beginnen."

Nu de Rotterdammer zich nog altijd laat rijden, van studio naar concert en van interview naar fotoshoot, heeft hij mooi de tijd om zijn playlist 'christelijke liedjes' op Spotify te ordenen. Na jaren vol geweld en detentie, bidt en zingt hij nu tot God. Zijn favoriete nummer, dat hij vol overgave meezingt? "Dank U voor deze nieuwe morgen."

Van drugsdeals naar geloof in God

Niet dat de rapper nu gospelmuziek maakt. Hoewel op zijn nieuwe album Met liefde uit de wijk minder kogelgeluiden klinken dan op eerder werk, is het geluid van rapper Cor nog altijd niet geschikt voor in de kerk. "Ik rap over mijn ontwikkeling als mens", zegt hij. "Er is steeds meer ruimte voor emotie in mijn muziek."

Singlehoes van de track Bijna, afkomstig van Cors nieuwe album Met liefde uit de wijk Foto: Noah's Ark

Met liefde uit de wijk staat ook voor de tijd die hij heeft achtergelaten. Over de buurt waar hij opgroeit en zijn eerste afpersingen, bedreigingen en drugsdeals pleegt. Hij komt er nog vaak, vertelt hij. "Ik heb er veel vrienden, maar ook vijanden. Daarom ben ik nog altijd op mijn hoede en kijk ik vaak achterom. Zeker weten."

Dankbaar dat het mij is overkomen

Maar van bedreigingen aan zijn adres, zoals jaren terug, als justitie zijn ouders informeert dat het leven van hun oudste zoon gevaar loopt, is geen sprake meer. Spijt van die tijd? "Nee man", zegt Cor resoluut. "Ik geloof dat alles door God wordt bepaald. Ik ben eerder dankbaar dat het mij allemaal is overkomen."

Zijn ervaringen deelt hij nu met jongeren in buurthuizen en op basisscholen. Dan vertelt hij zijn levensverhaal. Dat een crimineel bestaan geen geintje is. "Er is bijna niet tegen te vechten", verzucht hij. "Ik kan wel zeggen dat jongeren niet voor het snelle geld moeten gaan, maar ondertussen is thuis wel de koelkast leeg."

Gouden horloge

Zijn jongere broertje, die vastloopt op school, neemt de wijze raad van Cor wel aan. "Leer schilderen, adviseerde ik hem. Daar is veel werk in te vinden. Dat doet hij nu ook", zegt de rapper trots, waarna hij naar zijn gouden horloge wijst. "Als zijn opleiding af is, krijgt hij er een van mij. Dat heb ik hem beloofd."

De succesvolle rapper, die in de gevangenis zijn eerste raps maakt en door een celgenoot wordt gewezen op zijn talent, kan zijn belofte makkelijk inlossen. Zijn eerste album Weg van hier stevent met ruim veertig miljoen streams af op goud. Ook de gelijknamige hitsingle is nu bijna goed voor een gouden plaat. "Die komen bij mijn moeder in de woonkamer te hangen. Dat verdient zij na alle ellende die ze door mij heeft moeten doorstaan."

Zes ton voor twee albums

De muziekindustrie is het succes van Cor niet ontgaan. Sony biedt hem 6 ton voor de rechten van twee albums, maar het platencontract is door de papierversnipperaar gegaan. "Het is veel geld", geeft de gewilde muzikant toe. "Maar voordat ze de investering terug hebben verdiend, kom je niet van ze af."

Hij tekent uiteindelijk bij hiphoplabel Noah's Ark. "Ik krijg geregeld geld uitgekeerd en alle opbrengsten worden gedeeld. Heel inzichtelijk. We kunnen er goed van leven, eten elke dag witte bolletjes en gaan geregeld met vakantie. Van mijn inkomen kan ik mijn vrouw en kind prima onderhouden."

Relatie in detentie

Vier jaar geleden leert hij de moeder van zijn zoontje kennen. "Ze ging een relatie met mij aan in een zeer onzekere tijd toen ik nog in detentie was. Dat is pas liefde!" zegt hij met een twinkeling in zijn ogen. "Met Gods wil hoop ik nog een kindje te krijgen. Ook willen we nog een huisje kopen en trouwen."

Zijn zoon (2) herkent de muziek van zijn vader als geen ander, vertelt de maker trots. "Komt er een liedje van mij voorbij op de radio, beweegt hij meteen enthousiast mee. De belangrijkste les die ik hem meegeef? Behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden, maar laat de kaas niet van je brood vreten."

Zaterdag 30 september heeft de rapper zijn eerste soloshow in podium Bird: Cor in concert. Bijna uitverkocht, bevestigt de organisatie. "Als je me dat twee jaar geleden zou hebben gezegd, dan had ik je voor gek verklaard", reageert de artiest. "Kaarten kosten 18,50. Alles is duurder geworden, maar mijn fans komen toch."

'Luister pik: Je bent niet alleen'

Hij is dankbaar met zoveel trouwe volgers. Voor hen doet hij soms wat terug. "Een tijdje geleden vroegen vrienden van een zeventienjarige jongen met kanker én groot Cor-fan of ik een videobericht voor hem wilde inspreken. Gewoon, om hem een hart onder de riem te steken. Hij lag in het ziekenhuis in Enschede."

Cor weigert een in zijn ogen onpersoonlijke video, springt in de auto en laat zich naar het oosten van het land rijden. Zijn boodschap aan het bed van de doodzieke fan, vechtend voor zijn leven? "Luister pik. Geen idee wat ik tegen je moet zeggen, maar weet één ding: je bent niet alleen."

Rapper Cor is dankbaar met zoveel trouwe fans: 'Alles is duurder geworden, maar ze komen toch naar mijn concert' Foto: Jan de Groen